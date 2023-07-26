台積電CoWoS先進封裝供應鏈今（26）日表現續強，弘塑開高穩揚逾2％，隨後在買盤敲進下飆漲9.66％，再創647元新高價。辛耘開高後在買盤敲進下勁揚6.84％，同步再創226.5元新天價，今年以來已飆漲達近2.15倍。

連2天漲停的均華今日早盤再攻上漲停價127元，創2021年11月底以來2年半高價，惟因3天急漲近33％，隨後在賣壓出籠下急跌，漲幅收斂至僅約0.4％，走勢震盪加劇。萬潤同步飆升8.49％至147元，續創3月底以來4個月高價，早盤維持近4.5％漲勢。

隨著輝達（NVIDIA）等大廠因應AI需求熱潮，除增加對晶圓代工龍頭台積電投片量，對其後段CoWoS先進封裝需求亦同步增加，使近期CoWoS產能嚴重供不應求，台積電對此決議提前啟動擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單。

台積電總裁魏哲家日前法說時表示，AI相關需求增加對公司是正面趨勢，預測未來5年的年複合成長率（CAGR）內將達近50％，營收貢獻將增至low teens（11～13％），因此CoWoS先進封裝的產能建置是「As quickly as possible」。

因應CoWoS先進封裝產能供不應求，台積電規畫龍潭先進封測三廠全力衝刺CoWoS，將部分InFO製程轉進南科先進封測二廠，竹南先進封測六廠設備機台預計第四季到位，中科先進封測五廠加速擴產，並取得銅鑼科學園區土地，預計年底動工興建先進封測六廠。