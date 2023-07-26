嗜賭男竟用「紙袋」搶劫得手2萬元 還變裝仍遭警方逮獲

有一名長期沈溺於運動賭博的何姓男子，疑似因缺賭資花用，於23日下午1時許至基隆某彩券行恐嚇搶劫。只見何男持手提紙袋進入店內，並將手放在紙袋，假裝其持有武器，以言語恐嚇店員交出2萬元後並取走店員手機揚長而去，途中還刻意變裝、繞路混淆辦案。經警方比對監視器後，於24日持拘票將何嫌逮捕，並找出犯案用之變裝衣物，依強盜罪嫌移送法辦。
基隆市警察局表示，轄下第一分局於7月23日下午1時許，獲報稱轄內某彩券行遭一名男子進入後，手持紙袋，另一手放紙袋內，作勢持有武器，並大聲恫嚇店員不得按警報鈴，要求其配合交付收銀台現金。
店員心生畏懼並交出現金2萬元，何嫌還強行取走店員手機，以免其聯繫警方，並以徒步方式往市區方向逃逸。
第一分局指出，獲報後變立即組成專案小組，擴大調閱周邊數十支監視影像，從影片實際掌握該嫌犯刻意變裝及繞路之狡猾特性。最終在不眠不休調查下，掌握41歲的何姓嫌犯行蹤，並於24日持拘票及搜索票至台北市將其拘捕到案，當場起獲何嫌作案用之變裝衣物，罪證確鑿。
據了解，何男是因沈溺於運動賭博，欠缺賭資才犯案，搶到的錢也拿去繼續賭，全案依強盜罪嫌將何男移送法辦。
第一分局分局長林文煜表示，不肖分子切勿心存歹念，警方對於任何犯罪行為絕不寬貸，將持續秉持有案必破、除惡務盡之精神，全力打擊犯罪，讓民眾安居樂業。
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