在人生中若能遇到意氣相投或遇困難時能伸出援手的朋友，那是多麼幸福的一件事，《小鐵星座》運勢專欄分享最值得深交的前4名星座男，依序是處女男、雙魚男、天秤男、天蠍男，他們重情義，且願意為朋友挺身而出，不求回報。

▍第4名：天蠍男

雖然天蠍男總是給人一種神秘感，讓人猜不透心思，但若能成為他們知心好友是非常幸運的一件事，因為他們重視情義，認為做人的宗旨和原則就是真誠對待朋友，絕不背叛友誼，當朋友有難時，會毫不猶豫幫助朋友度過難關，甚至朋友在人生道路上走偏了，也會立刻把對方拉回正途。

▍第3名：天秤男

天秤男行為舉止既優雅又有風度，待人處事也是彬彬有禮，和他們相處會感到舒服自在，雖然平時總是被選擇困難症所打敗，無法做抉擇，但若涉及到不公不義的事情，會毫不猶豫站出來。另外，若朋友遇到困難，他們會一直鼓勵和支持朋友重新振作，不會掩藏自己的真性情，為人十分坦率，不用擔心他們會在背後捅刀。

▍第2名：雙魚男

雙魚男人緣非常好，當然這和他們善良的性格有關，大多數的雙魚男都很溫柔體貼，對朋友更是照顧有加，他們重視友情，會把每一位朋友當作家人般看待，也從不求回報，當朋友遇到困難時，就會盡全力去幫助對方，有這樣的知心好友，是多麼幸福的一件事。

▍第1名：處女男

處女男口頭常損自己的好友，但毒舌得越厲害，越能證明他們重視這位朋友的程度，而且只有他們才能這麼做，若別人損自己的朋友，便會毫不客氣回擊，維護身邊最重視的朋友。另外，朋友只要有任何麻煩，他們不怕受到牽連，只怕自己沒能力保護好朋友，所以能成為他們知心好友，絕不會後悔。