晶圓代工龍頭台積電日前在法說會上二度下修財測，震驚外界和投資人，知名半導體分析師陸行之透過個人社群軟體發文，點名恩智浦、德儀是拉黑台積電全年營收指引的客戶之一。

陸行之在Threads發文指出，德儀公布第2季度營收獲利小幅高於市場預期，第3季度營收及獲利指引持平，但不妙的是，德儀第2季度庫存月數達6.9個月續創新高，季增6%、年增66%，資本開支強度年增3倍到32%。

陸行之直言，華爾街分析師及電源管理晶片同業產業鏈，看到德儀這個數字，應該樂觀不起來，他認為，恩智浦和德儀應該都算拉黑台積電全年營收指引的客戶之一。

綜合外媒報導，德儀第2季營收年減13.1%，預計第3季營收在43.6億美元至47.4億美元之間，這一區間的中間值低於分析師平均預期的45.9億美元。

至於恩智浦，第2季營收則為33億美元，略低於去年同期的33.1億美元，淨利則年減3%來到6.98億美元。