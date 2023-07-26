旗津海水浴場禁觀浪、戲水，不聽勸導將開罰。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局針對颱風整備水溝疏浚、修剪枝葉及備妥抽水機具。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局針對颱風整備水溝疏浚、修剪枝葉及備妥抽水機具。（柯宗緯翻攝）

杜蘇芮颱風來襲，高市觀光局全面備戰，針對旗津、蓮池潭、壽山動物園等，增派100多名人力，著手排水溝渠清疏、樹枝修剪加固、巡查委外場域等作業。此外，旗津風箏節的戲水氣墊等設備進行收整、撤除，也提醒遊客旗津海水浴場禁觀浪、戲水，不聽勸導將開罰。

觀光局長高閔琳表示，發布颱風警報後，第一時間就所轄管之風景區包括旗津、蓮池潭、金獅湖、岡山之眼、壽山以及壽山動物園園區等，增派100多名人力，積極進行排水溝渠清疏、樹枝修剪加固、巡查委外場域等作業，並確保抽水機具正常運作。

針對旗津海水浴場，觀光局也加強派員巡查、勸導，並依災防法與災害應變中心指示，積極協助海巡署巡查管制作業、執法驅離逗留海邊觀浪戲水或不聽勸導之遊客並開罰。

另方面，針對目前辦理中活動，如2023高雄旗津風箏節之戲水氣墊設備、六龜山城水樂園、鳳山曹公圳之燈光布置、活動指示牌等進行收整、撤除，或以機具加固，以確保民眾安全。

觀光局也逐一通知山區旅宿業者聯絡已訂房旅客勿再上山，並疏散現有住宿旅客提早下山；並告知旅宿業者，如遇特殊狀況應立刻回報，以把握時效盡速協助進行處置，將颱風危害可能性降到最低。

觀光局也呼籲，颱風來襲期間請民眾減少外出，不要靠近海邊、沙灘、危險溪流或偏遠山區，避免發生危險；此外，請勿進入劃定禁止之區域從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發。