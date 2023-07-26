歐洲議會「外交委員會」（AFET）正式代表團由歐洲議會外委會副主席白艾特（Urmas PAET）率領，於昨（25）日晚間抵達台灣，展開至7月27日、為期3天的訪問行程，總統府發言人林聿禪表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統與賴副總統將於今（26）日下午，於總統府內分別接見訪問團。

林聿禪表示，此行為白艾特副主席第二度訪台，訪團成員尚包括：歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）、友臺小組主席凱勒（Michael GAHLER）、畢楚瓦（Tonino PICULA）議員、外委會安全暨防禦小組主席蘿瓦素（Nathalie LOISEAU）、塔欽斯基（Dominik TARCZYŃSKI）議員、戴隆棣（Jakop G. DALUNDE）議員、潔卡蒂（Susanna CECCARDI）議員等，共8位跨黨團歐洲議會議員，以及歐洲議會秘書總處官員與相關黨團政策顧問共15人。

林聿禪進一步表示，這也是繼6月底，歐洲議會跨黨派友我議員訪台團來訪後，短時間內再度有歐洲議會訪團來台訪問。尤其是，歐洲議會已連續三年籌組正式代表團來台，以實際行動支持台灣，展現對台灣的高度重視。

林聿禪表示，近兩年來，歐洲議會通過逾20個友台議案，也以實際行動支持台灣有意義地參與國際組織，期盼透過此行，進一步深化台灣與歐盟及歐洲國家間的互動交流，讓雙方的合作鏈結更加緊密堅實，為印太區域和平穩定共同努力。