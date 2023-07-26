愛愛時間真的不是越久越好，一名女網友分享，男友常常射不出來，每次前戲做足了後，兩人開始實戰，她都乾了男友還是沒射，某一次甚至還中場休息，隔天起床繼續挑戰，結果男友好不容易快射了，卻意外摔倒導致手扭傷，而她則是下面破皮，兩敗俱傷的結果，引起網友討論。

一名女網友昨天在Dcard上分享，男友平常DIY都要1到2小時才能結束，有時候沒有好素材，甚至會忙了老半天都射不出來，與她激戰的時候，每次前戲都做足了，但真正實戰，長時間的摩擦，讓她越來越乾，而男友就是射不出來。

女網友表示，某次和男友戰了一整個晚上，男友都沒辦法射出來，因此兩人決定先睡覺休息，隔天早上再戰，結果等到男友好不容易想射了，卻因為流太多汗滑倒軟掉，而她也被摩擦到受傷無法再戰，只能說最後的結局真的是兩敗俱傷，男友摔倒手扭到，而她則是下面破皮。

女網友說，她和男友也好好聊過這個問題，對方希望她能給更多的刺激，包括講色色的話、穿情趣[ 內衣等，但即便做了這些改變，男友也都要1小時以上才能夠結束，讓她感到很困擾，因為有時候真的會忍不住懷疑自己不夠好，而男友也對這樣的情況心懷愧疚，甚至曾問她「會不會討厭我？都射不出來還勉強你？」

女網友也說，他們很努力想找到滿足彼此的方法，但似乎還有很長的路要走，也許等她練就一個「鋼鐵鮑」，或許就可以再陪男友大戰300回合了吧？

貼文引起網友討論，「別聽其他人在那邊唬爛性功能強，遲射也是病，建議看專業的泌尿科解決」、「認真回，我以前有也一樣的問題，自己用大概要50分鐘，跟女朋友做完全射不出來。後來發現主因是自己自慰的方式太過固定（手的握法、用力大小、速度、節奏、身體姿勢等），導致不這樣子做就很難射精」。

對於很多男生的迷思都是「愛愛時間越長越好」，性學博士許藍方在YouTube影片上分享，真的不是越長越好，根據研究指出，最佳性愛時間應落在30到40分鐘左右，時間拉太長女生反而不容易達到高潮，而且可能會無法維持興奮度，導致越來越乾。