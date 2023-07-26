Bincentive去年與元富證券展開合作，除了致力於Web3.0區塊鏈金融科技應用開發、與元富合作推行NFT外，Bincentive也專注於數位資產造市服務及量化交易，提供不同企業去中心化金融與NFT相關專業客製化服務。Bincentive創辦人暨執行長卓昭明希望透過本次聯合線上講座解開Z世代對於新型態區塊鏈金融的困惑，並成為銜接傳統金融的橋樑，提供更多不同企業創新、安全的嶄新服務。

「數位新視界」首場講座於7月27日晚間7點半在元富YouTube登場，首集邀請幣修學分社群平台創辦人Jesi，以「一堂課搞懂比特幣的數位資產價值」為主題，解析「加密貨幣」為何？「比特幣」為何會如此熱門？它又如何改變我們的金融系統？Jesi將帶領投資人認識其背後的技術及應用，以及它在全球經濟中所佔領的地位。