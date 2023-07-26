1名江姓男子今年1月到高雄前金區一家酒館消費，酒水和服務費一共1萬6895元，沒想到結帳時他故意找麻煩，還拿瓦斯槍揮舞，店員報警後他被帶回派出所，卻始終都沒回去付錢；隔了2個月，他又到另家酒吧，還指定小姐陪酒，一共1萬340元，他又假借要找人拿錢落跑。2家店提告，他被依詐欺起訴。

起訴書指出，江姓男子於今年1月8日晚上到前金區一家酒館，點了啤酒、2瓶洋酒加上11名服務生的費用，一共1萬6895元，他吃喝玩樂一整個晚上後，隔天凌晨4點，店員請他先結帳時，江男假借稱店員看不起他，拿出瓦斯槍揮舞，更砸壞店內物品（涉毀損罪部分另案偵辦），迫使警察到場處理並把他帶回派出所後，就不必付錢，事隔好幾日他還是沒到店裡結帳。

沒想到3月11日凌晨，他又到新興區一家酒吧，還指定2位小姐陪酒，一共1萬340元，到了結帳時刻，他又說要去另一家舞廳找老闆拿錢，該間酒吧還怕他落跑，派出員工陪著他到舞廳去，沒想到他還是趁隙溜了，搭小黃逃離。2家店家發現受騙，因此決定提告。

江男偵訊時坦承犯行，且自始至終就沒有要付錢的意思，因此高雄地檢偵結後依詐欺罪起訴。