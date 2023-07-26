台灣世界新聞傳播學會26日公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，除了調查民眾對於首長滿意度外，也將市政相關內容分為11個面向，分別為治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感。其中六都中進步幅度最大的就屬台北市，去年柯文哲執政時僅拿下1金1銀，而在蔣萬安上任至今，則是一甩陰霾，11個獎項中拿下3金5銀。

根據台灣世界新聞傳播學會委託艾普羅公司，所做的2023年度「22縣市有感施政大調查」，其中台北市長蔣萬安雖然未在縣市首長滿意度中拿下獎項，不過針對市政相關的11面向，台北市則拿下3金5銀的佳績。

而對照2022年柯文哲在任時，北市不僅未拿下市長滿意度獎項，市政11面向中也僅在治安狀況拿下金獎、醫療衛生拿下銀獎；對照蔣萬安上任至今7個月就拿下3金5銀，可以說是一掃前朝陰霾，也是全台各縣市中進步幅度最大的縣市。

代表蔣萬安領獎的台北市政府秘書長李泰興表示，台北市政府團隊跟桃園一樣，也是新上任7個月而已，得了獎也讓市政團隊備感壓力，各方面都還需要努力。「台北市大家都說是首善之區，相對來說民眾對於施政團隊的要求會特別高。」李泰興說，希望未來的施政能夠繼續獲得民眾肯定與支持，也希望明年的獎項拿更多。