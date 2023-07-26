環保署主秘葉俊宏證實，的確有收到3件申訴。（林良齊攝）

立委陳椒華近日指控環保署內有一級主管為性騷擾慣犯，指控至少有8件性騷擾事件，均在近年發生，其中也有遭認定成立性騷擾屬實案件，並質疑環保署署長張子敬吃案，對此，環保署主秘葉俊宏證實，的確有收到3件申訴，涉嫌吃案目前由政風室調查，也會成立性平申訴處理小組並將在3個月內完成調查，至於涉嫌性騷的該名一級主管，則調整為非主管職務靜候調查。

立委陳椒華今天上午公布環保署之狼，並揭露新收到的指控資料，以證實張子敬吃案，並譴責張子敬嚴重失職，沒有資格接任環境部長，呼籲行政院院長陳建仁千萬不可讓失職包庇性騷慣犯的張子敬升任部長，更不能讓該狼人升任署長一職。

針對立委指控，環保署主任秘書葉俊宏表示，依陳椒華指控的8件案件中，有曾受理3件，該對受理性騷擾事件、處理等有無疏失部分，會由政風室調查中，如有疏失會依規定處分。

葉俊宏說，針對遭指控的性騷擾事件，則會召開性平申訴處理小組立案調查，並聘請3位署外委員，將依性騷擾防治條例規定的2個月內、必要時得再延長1個月內的時間內完成調查，同時也會對行為人調整至非主管職務靜候調查。

葉俊宏提及，遭指控的案件由於多起並未在辦公場域發生，也有部分未提及時間、地點，但調查結束後會把相關結果通報台北市社會局。

面對媒體提問先前3件受理申訴案件處理結果，葉俊宏僅一再重申，有保密義務、不便對外透露。

記者致電該涉嫌性騷擾的一級主管，並未接聽也未能取得其回應。

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