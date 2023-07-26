詐騙集團猖獗與黑槍氾濫讓民眾深惡痛絕，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，很多犯罪工具的管理源頭都在中央，中央只要把犯罪工具斷掉，犯罪者無法使用工具，犯罪就能大幅減少，否則光靠地方查緝，再多警力都不夠。

新北市警察局今以「新北治安防衛城」為主題報告，指出詐騙是目前民眾感受最深的治安問題，新北市去年10月成立打詐隊後，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向著手，結合金融機構與超商業者強化攔阻量能，今年上半年攔阻被害金額4億餘元，較去年同期增加1.5億餘元，提升61.05％，降低民眾財產損失。

警察局長廖訓誠表示，勞工、青年、教育局也協力1111人力銀行推廣求職反詐騙，環保局透過垃圾車宣導等督多元管道，局處間攜手合作打詐，強化民眾防詐的免疫力。

廖訓誠指出，今年上半年偵破詐騙集團128件，較去年同期增加28件；查扣1億4719萬元不法所得；較去年同期增加8919萬元；車手拘提率87.1％，增加32％；車手羈押率24.9％，上升4.8％。至於非法槍械，今年上半年查緝77枝。

此外，為建構「新北治安防衛城」，廖訓誠表示，警察局積極規畫E化天眼3D維安網，導入最新車牌辨識功能及提升監視器畫素，為未來5年將更新汰換3254具監視器，並增建淡水新市鎮、塭仔圳重劃區路口監視系統，讓犯罪無所遁形。

另2019至2022年已完成11處警政廳舍興建；2023年至2026年規畫再興建包含廣福所、鳳鳴所等11處警政廳舍興建，讓員警有舒適的工作空間及讓民眾有美觀的洽公環境，警察局未來也將進駐第二行政中心。

侯友宜認為，不管是肅槍與黑道幫派打擊，警察絕對不手軟，且要追究到底，但很多治安問題光靠地方查緝無法解決根源與降低犯罪，要從中央解決，各部會首長從源頭把關好，就能減輕警察勤務負擔。