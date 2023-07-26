對你來說最喜歡去的遊樂園有哪些呢？人氣網紅「Rice & Shine」周筠先前與老公金該帶著周墨、酒及、Ida和Leo四個小孩前往小人國，原本覺得遊樂園門票很貴，沒想到體驗下來卻發現不僅值回票價，兒女也吵著下次還要再來玩，再次引發網路上熱烈討論。

Rice&Shine與老公孩子同遊小人國！體驗後徹底改觀：真的很不錯

「Rice&Shine」周筠日前與老公金該、孩子們前往桃園幫雙胞胎Ida和Leo慶生，後來順道前往小人國遊玩，原本入場前覺得票價有點貴，但是進入園區後發現小人國不僅高度還原迷你建築、火車軌道，總統府還會根據任職總統替換人物，逛完還能體驗遊樂設施、室內遊戲區、水上樂園，讓周筠頓時感嘆「我要跟小人國道歉，票價超級不貴的」，就連金該也說「這裡真的很不錯欸」。

Rice&Shine小短片曝光後勾起許多人回憶，「小時候最有印象的也是那些迷你建築物！最終的結尾也是大人自己去玩金該玩的雲霄飛車」、「小人國我800年沒去了，已經沒啥印象，沒想到現在這麼好玩呀」、「換成蔡英文也太細了吧」、「小人國的模型很像時代的眼淚～例如高速公路上模型的國光客運跟汽車造型」、「有了小孩，小人國根本超好玩」、「而且內部維護的很好，廁所也都乾淨整潔！我也覺得很棒，非常適合小小孩玩」。

小人國能撐39年很不可思議？網點2關鍵：1個月去2次

事實上，在去（2022）年8月就曾有網友在PTT八卦版以「小人國能撐到今天是不是很不可思議？」為題發文，原PO當時就表示「原本以為裡面應該很破舊，沒想到園區維護的還真不錯，花草樹木都有在照顧，裡面動線也很清楚，重點是展示的小人景物都有重新修補跟上色！」假日人潮也仍然絡繹不絕，「以門票550元來說很值得，能撐到今天是不是很厲害？」

不少人對於小人國發表自己的看法，「真的維護的很好，沒有年代久遠的感覺」、「他們都有在幫那些迷你建築上漆保養、維護，帶小朋友去玩不錯的」、「每到夏天安親班的最愛」、「一直有在增建新設施，算不錯了」、「我們買了暢遊卡，一個月去兩次」、「應該說能夠撐到現在的遊樂園沒有一個是弱者」，也有人點出小人國與其他遊樂園客群不同，「小人國還不錯，也非常適合幼兒」、「帶中年級以下的小朋友很適合」、「小人國對小小孩很友善呀！90公分能玩的超多，親子廁所數量也很充足，但假日就是排隊XD」、「你想太多了，這裡很多家長帶來遛小孩的」。

小人國「迷你世界」吸引遊客朝聖！網友驚呼：會倒才奇怪

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年小人國探索概念，也可以發現以25：1比例黃金打造的「迷你世界」成為網路熱詞，今年小人國推出2023粽夏玩水趣限定活動，其中「WOW轟浪水樂園」在端午節吸引眾多遊客入場，小人國開園39年，時至今日仍屹立不搖，也讓網友直呼「會倒才奇怪」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月25日至2023年07月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小人國主題樂園』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。