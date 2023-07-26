不鼓勵、不責備、不反駁！

國際天后李玟（Coco）受憂鬱症所苦，2023年7月驚傳驟逝，享年48歲，此消息震驚社會，令所有親友、藝人、歌迷們感到悲傷惋惜。此外，JK羅琳、碧昂絲、安海瑟薇等知名人士也都曾經歷過鮮為人知的憂鬱症，這也讓大眾意識到憂鬱症所帶來的衝擊，或許遠遠超過他人的想像。

憂鬱症是一種同時涉及身體與心理的疾病，如同「心」的感冒，不論是陽光、充滿活力的人或是內向不擅表達的性格，其實都有可能罹患憂鬱症。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查憂鬱症常見的十大前兆，如症狀持續超過兩週以上，建議需尋求專業的醫療協助。

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No.1 大部分時間沉浸悲傷情緒

憂鬱症是多重因素所導致的一種疾病，可能是遺傳、創傷、壓力等，有時也沒有什麼事情發生，就莫名的憂鬱起來。網友說：「當內心得不到平衡又找不到宣洩的出口時，真的很鬱悶」、「我還是逃不過產後憂鬱症，產後的不開心、心情的低落、對自我的否定、暴躁易怒等的負面情緒通通向我開炮」。《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的新研究指出，運動可改善心理健康的速度，如散步、皮拉提斯和瑜伽等，甚至包含中等強度的運動，都能為心理健康帶來正向的改變。

No.2 反覆有自殺念頭

憂鬱症最嚴重的就是伴隨自殺的念頭，不少網友提到個人或家人的例子，「前陣子被家裡的破事搞得憂鬱症爆發，甚至自殺未遂，只好離職在家休養」、「我姊一直都是憂鬱症患者，突然接到她老公的電話說她自殺了，最後的搜尋引擎竟然是我跟一堆自殺的資料」當患者出現以下警訊，包括突然把心愛或重要東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、一次服用大量藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或搜尋有關死亡資料等，可能有自殺風險應多加注意，避免憾事發生。

No.3 情緒起伏劇烈

憂鬱症患者不一定會一直處在憂鬱的狀態，情緒起伏會比較大，可能突然很HIGH、很亢奮，下一秒又突然變得低落，而且對周遭人事物失去耐心，常常覺得很不耐煩、容易發怒。網友分享自身症狀或經驗，「當你發現老婆產後情緒起伏不定，請務必管好自己的嘴巴，你要做的是聆聽、忍耐、體諒、分擔，憂鬱症不是想不開、不是懦弱，而是心生病了」、「每天都會覺得有人要傷害我，生活充滿憂鬱和焦慮，在別人眼中我是極其危險的存在，我也不想麻煩別人，心情好的時候就正常一點，心情開始憂鬱就無法控制」。

No.4 長期失眠或嗜睡

現代人生活壓力大，不免有失眠或嗜睡的問題，然而嚴重者其實可能是罹患憂鬱症，有些人一味使用安眠藥來緩解睡眠狀況，反而治標不治本，最後甚至造成藥物成癮的狀況。許多罹患憂鬱症的人提及自己的症狀，「清晨就睡不著，每天都覺得坐立難安，整天想睡也睡不著」、「每天趴在床上一動也不能動，但也睡不著，失眠長達一個月，焦慮、痛苦、恐懼難以自處」、「心理壓力也累積到一個極限，後來因失眠鼓起勇氣去看身心科，醫生仔細問診後宣布我得了憂鬱症」。如果能培養規律的作息，避免生理時鐘紊亂，對於預防憂鬱症大有幫助，擁有充足的睡眠，可以讓人活力充沛，以最佳狀態迎接每天的挑戰。

No.5 食慾不振或暴飲暴食

食慾的改變連帶體重出現顯著變化，是處在憂鬱心情的人或憂鬱症患者可能會有的現象之一。典型的憂鬱症會引起食不下嚥，以致逐漸消瘦。但也有一種非典型憂鬱症反而會食慾增加，以致肥胖。網友指出，「隨著發作頻率越來越高，我食慾越來越低，有時候一天也沒吃」、「因月初失戀而一直鬱鬱寡歡，睡不好、吃不下、工作恍惚，甚至去身心科得知憂鬱症」、「我的憂鬱症更加嚴重，體重在半年內少了6公斤，還狂掉頭髮」。然而食物與人的情緒息息相關，吃對食物、確保營養充足，不只心情會變好，還能舒緩壓力、降低憂鬱，例如麥片、黃豆、鮪魚、菠菜、黑芝麻、低脂奶等都是營養專家視為有益的食物。

No.6 疲倦及四肢無力

﻿自律神經失調包含全身無力、異常疲累、倦怠、肢體不自主發抖等，都是一種警訊，提醒患者壓力已經快壓垮健康，若對這些症狀長時間置之不理，不但影響生活品質，也可能造成焦慮症或憂鬱症，就需要靠藥物進行治療了。網友提及的症狀像是，「我真的憂鬱症，好累、好難受，我不曾想過逃避，但身心疲憊的身體真的好想死」、「服藥後癱軟無力、幾乎只能躺在床上休息」、「她竟然因為憂鬱症沒辦法煮飯，也沒辦法把腳踏出門檻」、「明明很累但睡不好、異常疲倦、不想動、不想出門」。

No.7 生理症狀（心悸、頭痛、胃絞痛...）

憂鬱除了會影響心理層面，也會影響生理層面，包括：頭痛、頭暈、頸部酸痛、手腳冰冷、喘不過氣來、彷彿吸不到空氣、心悸、胃痛、便秘或腹瀉等。男性可能出現陽萎；女性則可能出現月經中斷、亂經的現象。網友回應，「腦中會突然有萬千思緒噴湧讓我常常頭痛睡不著」、「昨天還憂鬱症大爆發，而且整個人頭痛到不行」、「最痛苦的是突然沒力氣、呼吸困難、胸悶」、「我開始心悸、發抖、沒胃口（聞到食物味道會反胃） 兩周內我瘦了四公斤，連出門都覺得呼吸困難」。

No.8 專注力低、認知遲鈍

由於憂鬱症是大腦的疾病，當病情變嚴重，大腦功能會開始出現退化，甚至某些腦部區域的萎縮，會發現越來越難以集中注意力，思考、邏輯等高階認知功能變得遲鈍，因此，當發現自己工作能力不若以往，有時還會莫名流淚、情緒不穩定等，或許是罹病的前兆。有網友指出，「一直覺得自己很好、很正常，看到診斷結果才發現原來自己真的生病了，記憶力不好」、「之前記憶力退化的很嚴重，而且體力非常差也搬不了重物」、「發現認知功能嚴重退化，思考、專注力、理解力、記憶力嚴重退化，有時候連自己家人的名字也會忘記......」

No.9 無自我價值感、覺得活著很累

憂鬱症不同於單純的心情不好，還會對自己越來越沒有信心，自我價值低，認為自己不值得享有成功，腦中常出現「我不好」、「我好差」、「我好糟糕」等自我批評，對生活也失去興趣。網友分享自身感受，「我強忍一段時間後撐不下去，老婆看我睡不著，吃不下，對所有旅行事物失去興致」、「憂鬱症的症狀之一是對所有事物失去興致，嚴重時甚至連吃，睡等基本生理需求都不想，只能癱在床上動彈不得」、「因為每天這樣找（工作）又睡不好就憂鬱症發作，一邊找一邊哭還會貶低自己」。

No.10 酒精成癮

憂鬱症的患者可能會透過酒精等物質暫時性的麻醉自己，以逃避憂傷心情；酒精成癮者也可能因長期飲酒而導致憂鬱症。有網友提到個人及家人經歷，「我總是避開提到自己引發憂鬱症的那段日子，一放空就想靠酒精麻痺自己，每天彷彿活在地獄裡般痛苦」、「丈夫是公司高管，被職場霸凌後離開的，因此失業後，罹患了重度憂鬱症，整天在家酗酒、癱坐，又不願低頭去找其他工作」。有醫師建議，身心有狀況的患者比一般人更需要減少抽菸、喝酒，尼古丁及酒精具有興奮作用，容易影響睡眠。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月21日至2023年07月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『憂鬱症』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統