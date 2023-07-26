美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，對此，民進黨立委趙天麟表示，這件事情里程碑跟台灣立法院今天在審議《台美21世界貿易倡議》一樣重要，因為台美21世界貿易倡議是台美之間第一份貿易協定。

趙天麟表示，美國國會通過《台美21世界貿易倡議》，台灣國會也是全數支持，美國眾議院又送上給台灣支持，就是前所未有通過決議，探討台灣在聯合國的地位，或許個別政府官員有提到，但從來沒有在美國眾議員通過這樣的決議。

趙天麟強調，這樣的法案代表正式觸及討論到台灣在聯合國的法律第一位，必須認真面對處理台灣國際地位，雖然接下來還有參議院能否通過以及總統是否簽署，但身為台灣國防外交委員會的委員，還是必須對美國眾議院獻上感謝，德不孤必有鄰。

民進黨立委王定宇指出，這個法案有重要條文就是2758號決議文，只有處理中國大陸代表權問題，並不處理台灣，這個法案通過其實是非常重要一件事情，過去中國大陸阻止台灣參加國際組織。

王定宇表示，從川普政府到拜登政府兩任派駐聯合國大使，都提出2758號決議文沒有涵蓋台灣代表權問題，這次2758號決議文明白揭諸不包含台灣，建立法理基礎的重要一步，這個動作對台灣和各國之間互動可以很清楚揭示，感謝美國國會的好朋友，希望這是台灣參與國際組織鬆綁的一步，希望有法以後，有更多實質的作為。