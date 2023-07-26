新北市張姓男子，去年約女友在汐止區一處KTV見面，2人飲酒後，為了債務與感情糾紛發生口角，張男強走前女友的皮包，同時將女友囚禁在山區一處報廢汽車內，時間超過24小時，刑事部分一審法官痛批手段兇殘、駭人聽聞，判決有期徒刑11年，附帶民事損害賠償部分，士林地院判決，張男應賠償精神慰撫金200萬，以及搶走的皮包等物品價值3萬4000元，可上訴。

張男去年9月14日約女友到KTV飲酒，酒後口角並暴打女友，導致女友頭部、頸部受傷，並強盜女友身上的財物，拿走皮夾，逼迫交出提款卡、密碼，再謊稱要載女友回家，上車後以束帶、繩索綑綁，押往山區囚禁在一處報廢的汽車內，並性侵得逞，直至隔日凌晨還餵水，將女友當成禁臠，天亮後女子才自行脫困。

刑事部分張男坦承犯行，一審判處有期徒刑11年，民事部分，女子求償精神慰撫金200萬，張男對於賠償200萬並無意見，只稱無力一次清償，法院審酌，女子遭強盜財物、身體、自由以及貞操遭到侵害，精神上受有極大痛苦，認為女子提出的求償金額合理，判決張須負起賠償責任，共賠償203萬4000元。