貨車失控撞對向車，駕駛手腳骨折。(警方提供)

中度颱風「杜蘇芮」來襲，造成南部風雨漸歇，屏東警方26日9時許，接獲民眾報案稱，瑪家鄉屏185線30.5Ｋ處北上車道發生一起車禍事故，陳姓男子駕駛小貨車疑因天雨路滑，失控撞擊對向楊姓民眾所駕駛的大貨車，陳男手腳骨折，所幸意識清醒，事故原因仍待釐清。

風雨來襲 屏東貨車失控撞對向車 駕駛手腳骨折

警消指出，陳男行經屏185線北往南行駛在30.5k處，失控撞向對向車輛，造成小貨車車頭變形擠壓，瑪家消防隊出動破壞剪搶救脫險，送醫發現手腳骨折，雙方呼氣酒測值均為0。

警方呼籲颱風期間風雨漸強路面濕滑，駕車應減速慢行，以維行車安全。