全台22縣市最新施政成績單出爐，據最新民調顯示，6都中以台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁榮膺施政金獎，16縣市中，則由嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠贏得金獎。至於新竹市則拿下3項銀獎。

台灣世界新聞傳播協會今（26）日公布2023年「全國縣市施政滿意度調查」，調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。

在縣市長施政滿意度方面，嘉義縣長翁章梁蟬聯冠軍，嘉義市長黃敏惠也從銀獎晉級到金獎。銀獎得主部分，台東縣長饒慶鈴獲得超過8成縣民肯定、雲林縣長張麗善和花蓮縣長徐榛蔚續獲獎、彰化縣長王惠美多年耕耘有成，南投縣長許淑華一上任也贏得施政銀獎肯定。

若從各施政面向看十六縣市滿意度，在「治安狀況」方面由台東縣和連江縣奪冠；在「經濟發展」方面，由新竹縣和連江縣衛冕金獎；「交通狀況」方面，嘉義縣連4年衛冕金獎，金門縣在本屆脫穎而出奪金。「環境保護」方面，由宜蘭縣和金門縣拔得頭籌。「醫療衛生」方面，嘉義市連5年居冠，彰化縣今年則是第4次贏金獎。「社會福利」方面，金門和連江兩縣連續5年鍍金。「教育品質」方面，嘉義市持續奪冠，金門縣首次獲頒金獎。「觀光旅遊」方面，台東縣連三年居首，宜蘭縣也躋身金獎。「藝術文化」方面，嘉義市和台東縣連三年奪金。

而新竹市長高虹安上任前後都因想揭發前朝「大秘寶」、新竹棒球場案受到關注；而在此次調查中，新竹市分別在「治安狀況」、「經濟發展」以及「醫療衛生」方面獲得銀獎肯定。

該調查由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22 縣市個別分層隨機抽樣，以尾數 2 位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自 2022 年 5 月 24 日至 7 月 4 日止，共成功訪問13,937份有效樣本。資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了金門縣和連江縣之外，在 95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負 3.5 至 4.0 百分點之間。