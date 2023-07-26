父親節將至，台南市政府社會局將於8月5日在民治市政中心南瀛堂舉辦父親節感恩表揚活動，今年獲表揚的5大類53名父親名單今天出爐。其中，下營區公所推薦的97歲晶鑽爸爸馮天訴，為此次表揚名單中最年長的爸爸。市長黃偉哲也提前恭喜並感謝他們對子女、家庭及社會的辛勤付出，並祝福所有爸爸父親節快樂。

社會局指出，今年獲表揚的53位父親代表，分別由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體等單位選拔推薦，表揚類別分為五大類：本身為身心障礙者並照顧家中子女或本身非身心障礙者照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞的「勇者爸爸」8人；代替父母角色養育孫子隔代教養的阿公、或繼父、伯叔等替代父母養育子女、姪、甥等及寄養家庭的「大樹爸爸」4人；發揚原住民族傳統文化價值的「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」2人；父代母職，現為弱勢或單親，且獨立扶養未成年或在學子女，並能刻苦持家的「自強爸爸」1人；發揚我國固有倫理孝道，熱心公益、善盡家庭責任、參與家庭經濟及家事分擔，兒女教養深獲好評的「晶鑽爸爸」38人。

推薦單位及表揚名單如下：

一、勇者爸爸：社團法人台南市身心障礙者自立更生創業協會－黃振坤、社團法人台南市聽障體育運動協會－陳文興、社團法人台南市聲暉協進會─蔡俊鴻、社團法人台南市腦性麻痺之友協會─陳嘉雄、社團法人台南市慈光身障協會─何文讚、社團法人臺南市慈光心智關懷協會─黃天財、社團法人台南市智障者福利家長協進會─陳秋印、社團法人台南市脊髓損傷者協會─孫瑞宋。

二、大樹爸爸：財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所－陳瑞成、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所－陳昕晃、安南區公所－張德山、安定區公所－凃明雄。

三、原住民Ama（阿瑪／爸爸）：台南市政府原住民族事務委員會－吳晶榮、林福雄。

四、自強爸爸：下營區公所─沈玉輝。

五、晶鑽爸爸：下營區公所─馮天訴、大內區公所─黃振利、官田區公所─胡金樹、麻豆區公所─李建章、六甲區公所─林山進、東山區公所─廖俊和、白河區公所─林道男、鹽水區公所─賴勝茂、新營區公所─翁慶宗、後壁區公所─賴聰謀、柳營區公所─蔡枝發、新市區公所─張丁卯、山上區公所─王燕輝、善化區公所─林茂雄、新化區公所─陳連登、安定區公所─歐陽文忠、北門區公所─吳信雄、西港區公所─謝其泉、學甲區公所─陳保國、將軍區公所─周吉順、七股區公所─陳復明、佳里區公所─陳金容、左鎮區公所─陳文正、玉井區公所─楊 富、楠西區公所─羅慶祥、南化區公所─王秋鄰、中西區公所─林江和、北區區公所─李宗仁、仁德區公所─黃昭明、關廟區公所─郭清輝、歸仁區公所─洪金生、龍崎區公所陳保修、東區區公所─胡永賢、永康區公所─鄭文博、林坤山、安平區公所─黃順興、南區區公所─涂錦聰、安南區公所─林昂材。