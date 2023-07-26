排便不順是許多人的困擾，而原因也非常多元。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅就分享一起案例，一名60歲女性長期受排便不順所擾，因她有家族大腸癌病史，懷疑可能罹病而求診。經檢查後都沒有發現任何異狀，於是醫師便幫對方驗體內維生素B群，結果發現數值偏低，這才找出問題根本。

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享案例，提到一位60歲女性，長時間排便不順，吃瀉藥後又會拉得很誇張。因為她有家族大腸癌病史，擔心罹病而來求診。但醫師檢查後都沒有發現異狀，想說可能是其它問題所致，於是就幫對方驗維生素B群，結果B12的數值只有70、80左右，一般正常數值是 200～950。

陳榮堅指出，此案例就是缺乏大量的維生素B，事實上很多人都會忽略到這件事，若是很明顯的維生素B缺乏，會使腸蠕動變得非常異常，當腸子不蠕動糞便就排不出來。所幸該名患者後續把維生素B補起來，即恢復正常排便，可以2、3天解一次便，也不用再吃瀉藥。

陳榮堅補充，一般來說，排便頻率1天3次到3天1次，都屬於正常。而排便不順是件非常困擾的事，無論便秘或腹瀉，長期下來都會危害到身心健康。

陳榮堅更進一步提醒便秘對身體造成的影響，包括便秘越久，糞便的水分會被吸得越乾，導致排便變得更困難；腸道不通時，腸道內分泌的毒素與菌相會越變越糟；肚子內的氣體脹起來時，甚至會壓迫到心肺，容易突然變得很喘，不可不慎。