中油桃園煉油廠約130名保全、清潔員及駕駛勞務委外，工會爭取年資併計的特休假，卻求助無門，甚至被以1年1約要脅明年恐沒工作，台灣勞動派遣產業工會26日痛斥桃煉無視監察院糾正，作賤採購契約，絕不容忍此種將勞工當免洗筷的惡劣行為，8月1日起，2名權益受損勞工將赴中油大樓前靜坐抗爭，要求直接雇用。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿26日上午率桃煉委外公務車駕駛徐榮德、林中平，及台北市產業總工會副理事長王燕杰召開記者會，直指中油刻意放任廠商違法，利用勞務委外制度下舊標案結束、新標案開始，更換承攬廠商的機會逼勞工離職，無痛打壓工會清理掉不聽話勞工。

鄭中睿指出，政府跟廠商的勞務採購契約裡訂有「特休年資併計」條款，規定廠商須從「派駐勞工」最初被派在政府單位服務的第一天起追湖年資，並計算特休日數，但中油長年未落實，直到2019年遭監察院糾正才照辦，唯獨桃園煉油廠，僅願意在每年勞務採購預算中編3天特休經費（半年年資）。

鄭中睿提及，本案當事人徐榮德在桃煉服務近21年，換算後應有26天特休，林中平年資7年的應有15天特休，去年兩人向雇主建珍清潔企業社取得特休未休的工資，建珍隨後發函桃煉補足價金，桃煉卻反要建珍證明兩人在中油的年資，更稱自己非駕駛雇主，沒必要保存資料，擺明刻意刁難。

鄭中睿表示，此後林中平、徐榮德向民進黨立委洪申翰陳情，卻疑遭中油報復，自1月起只讓兩人待命不派車，試圖營造冗員跡象，若要求恢復正常車趟，就會遭中油管理人員辱罵；今年5月，建珍又以標案結束後無法安置在桃園為由，要將兩人調到台南，薪資還減少1萬餘元，意圖逼人離職，不願付資遣費；這已是近2年來的第三起。

林中平感嘆，今年更換承包商後，情況卻變本加厲，竟以契約結束為由將年資直接抹掉，徐榮德則說向上層反映卻沒有獲得回覆，只能轉向第三方求助表達訴求，卻在服務的第21年遭到如此不合理的對待；8月1日起，兩人也將赴中油大樓前靜坐抗爭，要求中油立即直接僱用，並提出計畫將所有委外的常態性業務人力轉為自僱。

「承認員工該有的年資、給予他們法律權利的保障有這麼困難嗎？」台北市產業總工會副理事長王燕杰痛批，中油所編列的3天特休未休預算，根本不足以支付特休未休的薪資，中油卻把問題與成本轉嫁給勞工，讓中油與外包商建珍企業社獲利，使員工獨自受害，不解堂堂的國營企業中油公司為何用這種方式傷害勞工。