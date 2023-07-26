立委陳琬惠日前指控經濟部所屬的財團法人雜糧基金會挪用納稅錢養民進黨肥貓，還濫花公帑送禮、飲酒作樂，並造假計畫執行成果來養綠營樁腳。台北地檢署接獲民眾告發後，已分「他字案」偵辦，基金會前董事長林源泉、前執行長陳錦倫等人均列為「他字案」被告。目前全案由檢肅黑金專組檢察官調查中。

民眾黨立委陳琬惠日前舉行記者會，質疑經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會前董事長林源泉、前執行長陳錦倫到現任執行長江聰淵，均曾任民進黨的黨公職或競選宜蘭縣長失利，均被安排到基金會坐領數十萬元的月薪。

陳琬惠指控，不但雜糧發展基金會多位高層虛報公帑，還多次濫花公帑飲酒宴客，甚至多次造假補助計畫執行報告，包含2021、2022年的台灣農權總會執行成果，涉及盜用別的粉絲團圖片、盜用媒體報導影片等情事。

對此，雜糧基金會澄清指出，基金會營運財源均100％自籌，補助計畫也有經審查委員會通過後，再提董事監察人會決議通過才執行，無任何造假可能；宴請餐飲費用以長官特支費及報公帳支付，而伴手禮採購、出差、差旅費等核銷皆依照相關管理辦法。

不過，有民眾日前向台北地檢署告發，指控雜 糧基金會養肥貓，濫花公帑送禮、飲宴，還造假計畫執行成果綁綠樁腳，批評在雜糧基金會內部擔任高層無須任何農業背景，和綠營交情夠深就能有一席之地。北檢已分「他字案」，將林源泉、陳錦倫等基金會前高層列為「他字案」被告。

雜糧基金會於1972年7月成立，主要當時正值台灣經濟發展轉型期，雜糧生產與需求相差懸殊，加上畜牧發展落後、進口雜糧倉儲與運輸設施嚴重不足等，經濟部為解決上述問題，秉承行政院指示，由前中國農村復興委員會(現農委會)、經濟部國貿局、台灣省農會及有關同業公會捐資成立財團法人。

雜糧基金會是歷史淵源留下來的單位，過去在對美國的黃豆、小麥、玉米的採購就是檯面上合法的領隊，過去都是卸任的農委會主委、副主委等擔任董事長。