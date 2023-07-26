越南人口突破1億，隨著網路用戶大幅提升，電商商機也跟著水漲船高，去年越南電商市場創下重要里程碑，收入達到140億美元（約新台幣4386億）預測到了2025年將成長至320億美元（約新台幣1兆）吸引全球企業與投資者關注。

越南財經網站「Vietnam Briefing」撰文探討越南電商產業的機會，越南工業與貿易部（MoIT）表示，受到越南年輕人口、網路普及率提升與消費者收入增加等因素刺激，網購年均支出將達到260至285美元，消費人數預計在2027年創新高，突破7千萬人。

去年thegioididong是越南營收最高的電商平台，達到5.983億美元，排名第二的是fptshop的2.98億美元與第三名hoanghamobile的2.93億美元，前三大平台佔越南百大電商銷售額的32.7%。

報導提到，越南電商產業快速發展，若加強與大陸密切合作，有機會收到超乎想像的效果，其中跨境業務佔越南電商的37%、外國企業可以同時接觸到兩個龐大市場，透過整合縮短交貨時間，提高用戶體驗。