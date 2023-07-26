經貿談判辦公室總談判代表鄧振中25日指出，台灣布局完善，還是很有機會加入，但前提是要在中國成功申請前加入，對此，民進黨立委趙天麟指出，當年爭取進WTO也相當困難，不能放棄任何希望；國民黨立委李德維則表示，鄧振中又再說空話，支持台灣力道大沒錯，但畢竟進不進的去只有「yes」和「no」。

趙天麟指出，CPTPP最困難是要全體會員國同意，中國大陸只要能夠找到友好國家，任何人反對我們都會被卡關，所以困難度是有的，但支持鄧振中所說的話，各種溝通只要友我的國家占大多數，也會給少數一、兩個國家壓力，這樣方向利弊得失存在，危機就是轉機，如何讓中國大陸影響力降到最低，如何讓理念相近國家對台灣增加到最高。

李德維表示，鄧振中又再說空話，好吧隨便你，支持台灣力道大沒錯，但畢竟進不進的去只有yes和no，鄧振中講這些話對於台灣2300萬老百姓完全沒有意義，是會說好話的政府官員。

民進黨立委賴瑞隆指出，只要努力就有機會完成，CPTPP是台灣必須加入的組織，跟台灣經貿組織有很密切關連，都會有利於台灣經濟，台灣必須加入，世界各國多數都是歡迎台灣，共同提升經貿實力，中國大陸反對我們，還是會全力推動，世界各國都知道對彼此間都有幫助，特別會員國之間互相支持，都能提升實力。