上午11:15左右，加權指數上漲39.49點或0.23%，報17238.38點；櫃檯指數下跌1.10點或0.49%，報221.78點。

權值王台積電(2330)宣布在苗栗銅鑼科學園區建置電CoWoS先進封裝廠，周三早盤衝上571元最高，上漲2元或0.35%，隨後賣壓出動，盤中最低達565元。本周下半周舉行法說會的聯發科(2454)、日月光投控(3711)雙雙翻黑下跌，鴻海(2317)亦走疲，聯電(2303)則開低一度翻紅。

AI題材檔不住，個股走一波軋空行情，周三緯穎(6669)、緯創(3231)、華碩(2357)、廣達(2382)等股價持續走揚，但漲幅略收斂。其中緯創宣布，大陸4間子公司已出清所有立訊普通股持股，處分損失12億6661.6萬元人民幣，緯創早盤股價一度下殺逾2%至149元，隨後強勢翻紅重回150元關卡。

碳權交易所預計8月7日開幕，碳權概念股多方加持，倍力(6874)、叡揚(6752)、虎門科技(6791)集體漲停表態。

周三下午即將召開法說會的欣興(3037)、台亞(2340)雙雙上揚，股價率先股漲；而周二法說會後的智原(3035)摔至跌停，旺宏(2337)、力成(6239)、同欣電(6271)受前景疲弱，股價均苦哈哈。

生醫、鋼鐵、電機走弱，跌幅皆超過1%。鋼鐵龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)除息首日，仍成功邁向填息道路。

造紙、航運、玻陶、觀光、金融、油電燃氣均上漲超過1%，航運中長榮(2603)、陽明(2609)漲幅居前，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也漲約1.3%。觀光重燃戰火，鳳凰(5706)、雄獅(2731)、夏都(2722)、寒舍(2739)、新天地(8940)等均喜漲2%以上。

本周美國將公布多項經濟數據，聯邦公開市場委員會(FOMC)也將公布利率決議，美台企業陸續公布財報，台企法說會同樣進行中，關注上半年財報以及後續展望，對經濟、升息動向，後續關注美股表現，台股觀望氣氛轉濃，短線震盪格局。本土法人認為，靜待FOMC周三會後聲明措辭是否緩和，觀察近期台股走勢，指數回測月線有撐，顯示輪漲輪動下，低接買盤承接力道充足，下跌空間相對有限。