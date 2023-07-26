台8線中橫公路出現倒木、落石，路況危險，呼籲颱風期間暫時不要進入。（新城警察分局提供／王志偉花蓮傳真）

受到杜蘇芮颱風環流，花蓮降下大雨，山區雨勢驚人，台8線中橫公路117.4公里處關原路段持續發生坍方落石，公路總局人員與重機械入夜後就待命，預計今天中午12時放行時段結束後，下午1時起預警封路，管制範圍從合歡派出所到金馬隧道東口，呼籲民眾勿強行通過。

台8線中橫公路東段天祥測站截至上午10時，24小時累積雨量已高達179毫米、慈恩146毫米，山區雨勢仍大，路況處在險境中。

現正進行災害復建工程的關原段，目前每天放行5次，原本上午7時到8時要放行，因落石布滿路面，公路總局積極清除，延至8時55分才放行。另外上午10時到10時10分的放行時段也照常放行。

太魯閣工務段表示，考量午後山區雨勢加劇，預計中午12時至下午1時放行過後，實施117.4k關原段預警性封路，封路管制範圍從114.6公里處的合歡派出所前，到120.5公里處的金馬隧道東口，至於開放時間，要視風雨狀況而定。

太魯閣工務段持續監看山區路段風雨狀況，必要時不排除今（26）日下午擴大到台8線中橫公路120.6公里處金馬隧道到184.5公里處的太魯閣口，也實施預警性封路，屆時會提早公布，請用路人事先做好行程規劃。