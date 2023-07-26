大陸「第一經濟強縣」蘇州昆山市今年上半年經濟數據出爐。地區生產總值2735.2億元人民幣(下同)，按可比價格計算同比增長5.6％；一般公共預算收入同比增長22.5％；規上工業增加值同比增長4.9％；固定資產投資同比增長17.4％；社會消費品零售總額同比增長14％；實際使用外資同比增長42.4％，提前半年完成全年目標任務。

從蘇州全市的經濟總量來看，昆山已占據著舉足輕重的地位。根據江蘇省統計局統一核算，蘇州市上半年全市實現地區生產總值11458.4億元，按可比價格計算，同比增長4.7％，比一季度提高2.8個百分點。分產業看，第一產業增加值67.1億元，增長3.8％；第二產業增加值5069.0億元，增長4.1％；第三產業增加值6322.3億元，增長5.2％。

去年，昆山成為中國首個經濟總量突破5千億元的縣級市。2023年1月28日，昆山市統計局對外發布數據，2022年昆山全年完成地區生產總值5006.7億元，按不變價格計算，比上年增長1.8％。

昆山分別於2014年、2019年跨越3000億元、4000億元新台階，從3000億元到4000億元用時5年，而從4000億元到5000億元僅用了3年。