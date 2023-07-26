官方26日開出的中間價報7.1295元，較上日報7.1406元，升111基點或0.16％，創6月19日以來新高。

人民幣兌美元在岸價10：24報7.1578，較上日下午4時30分收報7.1365，跌213基點；較晚上11時30分最後成交價7.1387，跌191基點。

離岸價（CNH）亦跌破7.15元，低見7.1598元；最新報7.1587元。

大陸十四屆全國人大常委會第四次會議25日在北京舉行，經表決後，決定免去易綱的人行行長職務，同時任命潘功勝為新行長。分析指出，目前人行正面臨如何捍衛人民幣匯率的緊迫挑戰，由身兼國家外匯管理局局長的潘功勝接棒，或將有利於人行發揮貨幣政策和宏觀審慎職能等工作。

25日在岸及離岸人民幣兌每美元匯價雙雙升破7.14元關口，大行估計未來數天或數周市場會有更積極的反應。據報有大型國有銀行在24日亞洲早盤交易時段，擬出手撐起人民幣匯率，迎合政治局會議日前罕有提出要活躍資本市場的政策。