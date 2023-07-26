女星郭雪芙以女子團體「Dream Girls」成員的身分出道，近年轉戰戲劇圈表現亮眼，而先前曾被傳出與王子(邱勝翊)，因拍攝電影《山中森林》而交往，但雙方當時皆否認，如今郭雪芙被爆料疑似有新歡，她也親自發文澄清，更強調「我會自己找男友」。

根據《鏡週刊》報導，郭雪芙傳出有新歡，而對方是一名經營餐廳的型男老闆，一群朋友經常一起聚會以及去健身房運動，交情看起來相當不錯；對此，郭雪芙經紀人回應：「之前和現在都是朋友」，而郭雪芙稍早也發出限時動態否認「身旁友人都笑了，別再幫我跟我的朋友湊對了，我的異性友人們，不好意思喔！造成你們的困擾了！煩欸，我單身，別再幫我找男友了，我會自己找」。

郭雪芙回應今早的傳聞。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

事實上，郭雪芙自2021年傳與王子因拍攝電影《山中森林》而交往，但兩人相當低調，不過雙方戀情維持不到1年半就分手，據悉原因是男方賺錢卻不買房，價值觀「太像小孩」，隨後又傳出與小9歲的蔡凡熙同遊日本。

然而，當時郭雪芙也罕見動怒回應：「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟，王大哥就像前輩大家長，所以媒體大大們，不要再幫我亂配對了！」她還以日文寫了「是不是異性朋友不行」、「我是宅女」並直嗆：「不可以得寸進尺」。