台北市立動物園即將在8月舉辦「黑熊～Let’s Go」夏令營活動，包含學習黑熊野生動物與交織的文化故事、身體律動、手作DIY及定向運動等課程，以讓學童了解黑熊並愛護野生動物及環境保護，明起開放線上報名。

台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，動物園為了推廣黑熊保育工作，與台灣黑熊保育協會合作舉辦「黑熊～Let’s Go」。園長諶亦聰說明，台灣黑熊面臨棲地破碎、非法狩獵及人為干擾等問題，亟需提升全民保育意識以共同守護黑熊。

「黑熊～Let’s Go」共4梯次，分別針對學齡前、低年級、中年級、高年級學童設計不同主題活動，課程設計結合「覺知辨識」、「表達溝通」、「推理賞析」、「想像創造」等核心素養，並融入「環境倫理」以及「永續發展」的環境議題。

動物園說明，「黑熊～Let’s Go」夏令營活動，將於8月2日（學齡前親子組）、8月9日（低年級組）、8月16日（中年級組）、8月23日（高年級組）開始營隊活動。活動採線上報名，自27日上午9時起開放報名，額滿為止。詳細報名簡章請洽動物園機關網（https://pse.is/56p6v9）。

此外，動物園大門出口附近遊客休憩區域及賣店周邊牆面，是以「熊站出來」為題設計的台灣黑熊保育主題牆，介紹台灣黑熊習性特徵、動物園近幾年參與林務局南安小熊、台東廣源小熊、利稻小熊等救傷、照顧與野放過程，讓遊客可以了解台灣黑熊的保育現況。