台灣世界新聞傳播協會今（26）日舉辦「施政用心 人民有感」全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮，桃園市長張善政在6都當中拿下市長滿意度銀獎，另外在各項調查當中拿下4金1銀的佳績，其中社會福利面向，桃園更是連續3年鍍金。

受杜蘇芮颱風影響，本次典禮許多縣市首長都留守坐鎮縣市防災應變中心，因此無法親自出席領獎，桃園市也是由副市長蘇俊賓代表領獎，他以馬拉松來比喻，目前新市府團隊大概只跑了5公里，所以在幾個拿到金獎的項目上能有不錯的基礎，前2任的市長鄭文燦、吳志揚都有功勞。

桃園市這次在市長滿意度拿到銀獎，另外在10個面向的調查當中，共有5個面向獲獎，分別是拿到金獎的經濟發展、社會福利、教育品質以及市民幸福感，另外在治安方面拿到銀獎，其中桃園在民眾最關心的社會福利更是連3年鍍金，在市民幸福感方面，去年因選舉因素未獲獎，但今年在新市府努力下，重新拿回金獎的肯定。

桃園市副市長蘇俊賓致詞表示，這10項調查指標其實有時對於施政而言是有一點「互斥」的，他說自己17年前在桃園擔任環保局長，當時人口為180多萬，但在上個月已經超過230萬，在這十幾年當中，人口增加了百分之20，但道路長度增加不到百分之2，市府努力招商、創造就業環境，讓更多人口進來，還得努力解決交通問題，所以怎麼樣讓市民能夠對交通或其他面向滿意，是市府團隊接下來的重點。

所以蘇俊賓強調，今天不是來領獎的，而是來聽聽還有什麼可以改善的，希望在下一次馬拉松的第10公里、15公里時回到這個場合，能夠更進步一些，也代表桃園的團隊及所有施政夥伴表達感謝，市府會再接再厲。