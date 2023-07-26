影帝劉青雲和老婆郭藹明是演藝圈中的模範夫妻，兩人相知相惜結婚25年，近日劉青雲出席新片宣傳活動，被問到郭藹明最近傳出以自己名義買進價值6488萬港幣（約2.5億）位於貝沙灣的豪宅並附停車位，外界猜測是劉青雲出資，對此，他笑著否認說：「不知道，有送襪子，房產倒沒有」。

據《東網》報導，最近劉青雲和郭藹明到日本旅行，被網友巧遇，大讚55歲的郭藹明依舊少女味十足，而劉青雲近日出席《掃毒3：人在天涯》首映會，笑說自己和老婆當時戴了帽子、口罩，「這樣都可以被說是少女？」並否認如外界猜測的送了豪宅給老婆，「有送襪子給老婆，禮輕情意重」，至於每個月給老婆多少家用？劉青雲避答。

郭富城和老婆方媛育有兩個女兒。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

一旁和老婆方媛結婚6年的天王郭富城也被追問送過什麼給太太？有沒有送過豪宅？他回應：「我送張電影票給她」，巧妙將話題又轉回電影上。而劉青雲早年和郭藹明演出《大時代》結緣，在周慧敏牽線邀看演唱會下才擦出火花交往，2015年劉青雲在香港金像獎稱帝，大方點名愛妻：「每次我搭太空船不知道去哪邊，妳總會讓我安全回到地球，多謝妳！」一席話引來瘋傳。

去年劉青雲受訪，表示因為疫情沒工作一年，但更珍惜跟家人相處時間，也是和郭藹明難得有更多時間獨處，劉青雲笑說當時才發現自己是生活白癡，連家中電器放哪裡、怎麼用都不知道，但跟太太距離跟加拉近，直言歷經這段時間才發現「看清楚我娶了個什麼人，我娶了個好女人！」