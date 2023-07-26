好萊塢兩大強片《芭比》、《奧本海默》，上週於北美同時上映，兩部電影看似風格迥異，卻在強碰檔期中擦出火花，吸引不少觀眾前往觀賞，網路上還出不少將兩者結合再一起的「芭比海默（Barbenheimer）」迷因。如今，兩部大片都已經在台灣上映，許多影迷也打算前往觀賞兩部片，有網友用一張照片表達同一天看2部的心情，笑翻不少網友。

由知名女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演《芭比》，描述芭比們本在樂園過著完美生活，某天卻有了人類的情緒和生理現象，為探討真相而走入現實世界，引發一連串意外事件，以輕鬆逗趣的方式探討女性價值與社會定位。而由名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》以「原子彈之父」羅伯特奧本海默(Robert Oppenheimer) 的生平為故事核心，描述聚焦人類史上第一顆原子彈誕生及試爆的歷程，充滿矛盾的道德困境。

Domestic second weekend tracking for Barbenheimer:



• BARBIE - $72M (-55%)

• OPPENHEIMER - $35M (-56%) pic.twitter.com/qNkgGluvbw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2023

I can almost guarantee Hollywood will try and replicate what #Barbenheimer has created.



It'll backfire completely, you can't replicate this. Totally organic. pic.twitter.com/OQxx2ROPN6 — MovieGainz (@MovieGainz) July 18, 2023

兩部片在海外都獲得超高好評，許多國外網友也紛紛創作出不少迷因，將兩部片的元素融合起來，「芭比海默」形成逗趣的畫面，而時尚部落客「Mr.布雷蕭」也透露，近期正想著1天看完「芭比海默」的心情調適，朋友就傳給他邁克烏里（Michael Urie）2019年Met Gala裝扮，只見他左半邊頂著原本男性模樣，下半身竟是粉色妖艷禮服；右半邊雖然化上全妝，卻是穿著條紋西裝，穿搭意外跟上如今風潮，笑翻不少網友。

事實上，這兩部風格截然不同的好萊塢大片同時上映展開對決，竟意外爆發「芭比海默」的風潮，據了解，《Barbie芭比》在北美開出1.61億美元（約50.3億元台幣）票房、《奧本海默》則是8300萬美元（約25.9億元台幣），根據數據研究公司The Quorum指出，甚至有6%的《奧本海默》購票觀眾，是因為《Barbie芭比》場次售罄改看《奧》片，讓《奧》片多了500萬美元（約1.5億元台幣）票房。