歡慶「植覺生活」品牌登場，8月8日前於全家店舖購買「植覺生活」系列指定商品，並出示會員條碼或報會員電話號碼即享88折。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「麻辣鍋風味漢堡」，59元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家關渡慈濟店導入2台海島型冷凍櫃，販售善菓集團五大品牌「禪風茶樓、蔬慕、上善豆家、善菓屋、善菓蔬食」之中西式冷凍蔬食商品，提供逾千項商品供選購。（全家提供／朱世凱台北傳真）

低碳飲食成為不少人奉行環保理念的新趨勢，全家因應彈性蔬食飲食趨勢，攜手善菓集團旗下品牌上善豆家、蔬慕推出多款中西式聯名鮮食，帶動去年蔬食業績翻倍成長。即起再推出全新蔬食品牌「植覺生活」，並於全台實體店舖、線上銷售管道推出13款蔬食新品，並有6款友善蔬食標示，方便消費者識別選購。

全家也於慈濟關渡園區，打造全台規模最大的全蔬食便利商店，並導入慈濟、里仁、善菓集團等品牌，提供逾千項商品供蔬食客選購，並同時有4間全蔬食店型便利商店座落於慈濟醫院、園區。

13款蔬食新品，囊括飯糰、主食、點心及冷凍水果，同時推出6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰易讀。實體店舖開賣「蔬食鮪魚飯糰」、「香草蔬丸佐南瓜奶醬燉飯」、「醬香植蔬滷排便當」、「椒麻乾拌麵」、「蕃茄蛋洋芋握沙拉」、「麻辣鍋風味漢堡」與「杏仁蘋果雙手卷」共7款美味鮮食，嚴選雲林良品食材入料，減少食材運輸碳足跡；更開賣便利商店首見「冷凍葡萄」、「冷凍愛文芒果」與「冷凍鳳梨釋迦」3款冷凍水果。

歡慶「植覺生活」品牌登場，8月8日前於全家店舖購買「植覺生活」系列指定商品，並出示會員條碼或報會員電話號碼，即享88折專屬折扣。APP隨買跨店取自即日起開賣「香草V丸佐義式植蔬餐盒」，選用HOYA植物肉丸搭配義式番茄紅醬，搭配香烤食蔬及十八穀米飯，不僅是未含動物性成分之Vegan友善餐盒，植纖餐盒購買後更可重複盛裝，減少一次性包材產生。

即日起至8月1日前，於APP隨買跨店取完成預訂，更享229元永續優惠價，再加贈限量不織布提袋。此外，全家每月2日、22日推出會員專屬「植覺日」，凡「植覺日」於實體店舖購買「植覺生活」全系列商品，即享會員點數「Fa點」雙倍送。