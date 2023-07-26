因應中度颱風杜蘇芮來襲，台東縣長饒慶鈴今天早上主持台東災害應變中心第2次工作會報。（蔡旻妤攝）

因應中度颱風杜蘇芮來襲，台東縣長饒慶鈴今天早上現勘知本溪。（蔡旻妤攝）

因應中度颱風杜蘇芮來襲，台東縣長饒慶鈴今天早上主持台東災害應變中心第2次工作會報，各單位說明災損情形及因應作為，目前6人預防性撤離，南橫公路向陽至利稻及太平溪右岸一路通、愛國蒲部落實施預警性封閉，饒慶鈴會後立即前往知本溪了解水位狀況，也請建設處針對縣內各河川河道加強巡測。

台東縣杜蘇芮颱風應變中心工作會報今日上午8時10分召開，由指揮官饒慶鈴主持，副縣長王志輝、縣府主管及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。

台東縣預防性撤離6人，分別為太麻里鄉、達仁鄉、延平鄉各2人，為考量颱風豪雨天氣不穩定，目前南橫公路台20線149K~171K＋500(向陽-利稻)路段、太平溪右岸一路通（南王橋至日光橋段）及愛國蒲部落，已實施預警性封閉，維護用路人行車安全，停電及路樹倒塌也已處理完畢與恢復供電。

國立台東大學教授王文清及台東氣象站主任黃嘉美說明杜蘇芮颱風動態，中度颱風杜蘇芮過去3小時中心近似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，持續發布海上、陸上颱風警報，預估下午暴風圈會碰觸恆春半島，北上逐漸接觸南部及東南部陸地。

饒慶鈴表示，雖然台東目前並無災害發生，全縣正常上班上課，不過，南迴及東部地區海面颱風暴風圈接觸的時間點是在下午以後，傍晚到深夜以後風力東雨勢開始增強，請大家務必嚴加注意及防範，完成防災準備工作，尤其，容易形成孤島狀況的幾個部落村莊，台東縣府會視颱風動態進行滾動式檢討作為。

會後饒慶鈴也在相關局處陪同下前往新溫泉橋了解知本溪狀況，目前水位還在掌握中，近幾年縣府積極整治知本溪，並將所挖起來的土石填高興建中的龍馬大道防汛道路，約有200萬立方公尺，也請建設處在颱風前加強各河川的巡查。