新竹市政府今年強化各局處協作，搭配不同月份、節慶辦理多項優質藝文活動，成功帶動竹市觀光旅遊熱潮，根據最新的遊客人次調查，今年1至6月竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，相較去年顯著成長13％，吸引大量人潮並成功帶動周邊店家商機，為城市注入觀光效益。

市府指出，今年1月舉辦「新竹過好年藝術燈節」、重啟睽違4年的「年貨大街」，以及2月「新竹公園櫻花季」、4月「兒童藝術節」、6月「端午龍舟競賽」，以及現在正辦理的「竹塹國樂節」、「風城藝術節」等大型藝文活動，皆獲得市民的熱烈迴響。

新竹市長高虹安表示，市府重視觀光產業發展，挹注許多觀光資源，舉辦多項優質藝文饗宴，包含年初辦理藝術燈節及重啟年貨大節，活絡舊城商圈，如新竹公園櫻花季活動，創下單日近4萬遊客到訪新紀錄，結合科技與藝術將兒童藝術節成功轉型，吸引超過22萬民眾造訪，也獲得高達95％以上的滿意度。

市府指出，今年也舉辦睽違已久的端午龍舟競賽，精彩的警消大戰令人難以忘懷，還有今夏最大藝文盛宴「2023風城藝術節-戲遊記」也熱烈進行中，透過活動熱潮成功吸引旅客造訪新竹市，為在地業者創造龐大觀光產值，也會持續努力，加強環境管理並精進各項活動品質。

城銷處長林正光說，這次委託電信公司針對新竹市主要觀光景點，如十八尖山、青青草原、城隍廟、新竹漁港、賞蟹步道、青草湖、17公里自行車道、新竹公園等調查遊客人次，數據顯示，今年1月至6月共有574萬人次造訪竹市，較去年同期成長13％，且外縣市遊客數也成長了19.6％。

林正光說，外縣市遊客占比提高，顯示新竹市逐步恢復戶外旅遊型態，旅遊人數也穩定上升，上半年遊客成長13％，已突破570萬人次。在地店家陸續推出深度小旅行活動，包含廣受好評的「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」，以及即將推出的「新竹市小旅行」。

此外，各大知名劇團輪番上陣的「2023風城藝術節-戲遊記」活動持續至8月底，將陸續帶來3場次精彩的藝文表演，跑遍竹市各大景點的「2023新竹城市馬拉松」將於11月19日登場，有興趣的民眾趕快手刀報名。