Yu Chang has 17 RBI in his last 20 games. pic.twitter.com/6RylRTKRJA — Red Sox (@RedSox) July 26, 2023

紅襪隊台灣好手張育成近期化身打點機器，26日在球隊領先3分時打出安打，敲回球隊第5分，張育成連續4場比賽敲安，還場場有打點貢獻，紅襪投打兩端皆技高一籌，以7比1擊倒勇士，在系列戰拔得頭籌。

季前沒有太多人預料，洋基、紅襪竟淪落爭墊底的慘況，不過2大豪門最近狀況回穩，洋基三連戰橫掃皇家，紅襪則在下半季3個系列賽中拿下2個。26日「豆城軍」主場交手全大聯盟戰績第一的勇士，「斧頭幫」來者不善，首局由墨菲（Sean Murphy）安打先下一城，可惜歐蘇納（Marcell Ozuna）1出局滿壘敲出雙殺打。

沒想到這就是勇士整場唯一的攻勢，接下來他們一路掛蛋到整場結束，紅襪1局下同樣獲得滿壘機會，靠著保送及安打進帳2分，擔任第9棒游擊手的張育成3局下第1次打擊，打出中外野飛球出局。4局下紅襪再有攻勢，2出局後張育成連續4顆壞球保送上壘，接著發動盜壘造成墨菲傳球失誤，張育成一溜煙來到三壘，也是個人本季第3盜，再由杜蘭（Jarren Duran）安打奔回本壘。

紅襪後段棒次發威，5局下一二壘有人，張育成加入敲安行列，左外野強勁飛球落地，送回二壘上的卡瑟斯（Triston Casas），紅襪5比1拉開領先，根據球隊推特，張育成在過去20場比賽中，一共掃回17分打點。日籍強打吉田正尚8局下補上2分炮重創勇士，紅襪全場狂掃12安，全員都有安打貢獻，以吉田正尚猛打賞最為突出，終場紅襪7比1擊退勇士，喜迎2連勝。