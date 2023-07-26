當一段感情走到盡頭時，有些人即使過了很久，依舊會想起與前任的各種回憶，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、獅子座、天秤座、雙魚座因為出自於思念與好奇，分手後會偷偷關注前任動態，甚至會透過朋友打聽消息，來了解對方生活過得如何。

▍巨蟹座

巨蟹座總是很難快速從一段失敗的感情中走出來，他們需要慢慢消化，透過默默看前任的動態及有關的消息，慢慢和這段感情告別；即使分手時是不歡而散，巨蟹也會合理化前任的行為，甚至過度反省。

例如以前不喜歡對方抽煙而發生爭吵。分手後巨蟹座就會想著，其實抽煙也沒什麼，是不是自己管太多。千頭萬緒，讓巨蟹座經不起思念，於是又點開前任的社群動態，看著對方開始新生活，一點一點消失在自己的生活裡，藉由心痛和失落的情緒，說服自己重新開始，算是他們浪漫又殘忍的告別儀式。

▍獅子座

獅子座即使分手很久，依舊會察看對方動態，而這樣做不是放不下，只是出自於好奇，和帶點不服輸的心態，想知道分手後對方都在做什麼？沒有自己的日子過得如何？藉由這些事情，來證明自己是有被愛過的。

所以若對方分手後，很快就交了新對象，甚至一副無所謂的樣子，會讓獅子座傷得更重，但也會因此激起他們的好勝心，想辦法讓自己活得比對方更精采，算是另類走出情傷、發憤圖強的方式。

▍天秤座

天秤座在感情中是個後知後覺的人，可能要分開1至2個月，才會突然在某個瞬間認知到，自己已經離開對方了，他們說分手的時候可能沒有踏實感，也不會難過，但是往後的日子裡後勁會一次比一次強烈。

也因為如此，天秤座會忍不住偷偷關注前任動態，就算已經互刪對方帳號，依舊想盡辦法跟朋友打聽消息，也會在特定時刻想起曾經的美好，但他們雖然內心期待前任回頭求復合，但若對方真的找上門，他們也不會回頭，天秤座就是喜歡默默品嚐遺憾，享受現在與過往之間的拉扯感，這樣做才能好好收藏、保留這份眷戀。

▍雙魚座

儘管分手時雙魚座說了多少狠話，下了一萬遍不回頭的決心，但最後還是會偷偷關注前任任何動態，包含對方近期去過的地方、吃過的美食等，是否藏匿著兩人愛過的痕跡，想像對方也和自己一樣念念不忘。雙魚是個浪漫又念舊的星座，就算分手了也難以忘懷，需藉由這種悼念回憶的方式來證明愛過的痕跡，才能慢慢放開對方。