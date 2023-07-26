桃園市龜山區張姓幣商25日與曾姓男子等人交易泰達幣時，對方質疑他沒給泰達幣，因此將張擄走，要其負責。張男通報朋友，請其協助。友人報警後，警方26日在新北市新店區逮到6人，成功救出張男。
據了解，張男昨天在龜山萬壽路二段咖啡廳與曾男等人交易泰達幣，曾男檢視自己加密貨幣錢包，卻發現遲遲未到帳，懷疑張男詐騙，因此將張男擄走。張男在車上拿手機通報友人，請友人幫忙。
友人報警後，警方循線追查，昨天晚間在新北新店追到曾男2車6人，並順利將張男救出，將依妨害自由等罪移送法辦。
桃園市龜山區張姓幣商25日與曾姓男子等人交易泰達幣時，對方質疑他沒給泰達幣，因此將張擄走，要其負責。張男通報朋友，請其協助。友人報警後，警方26日在新北市新店區逮到6人，成功救出張男。
據了解，張男昨天在龜山萬壽路二段咖啡廳與曾男等人交易泰達幣，曾男檢視自己加密貨幣錢包，卻發現遲遲未到帳，懷疑張男詐騙，因此將張男擄走。張男在車上拿手機通報友人，請友人幫忙。
友人報警後，警方循線追查，昨天晚間在新北新店追到曾男2車6人，並順利將張男救出，將依妨害自由等罪移送法辦。
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