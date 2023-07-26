66歲資深藝人小亮哥的小13歲老婆林姿佑日前上節目透露，她30多歲的時候發現腰怪怪的，後來右腳突然沒知覺，一摸竟是冰冷的、還會刺痛，就醫後發現是腰椎兩節壓到，醫生告訴她有長骨刺，並建議要定期回診復健。

林姿佑近日上節目《11點熱吵店》透露，她30多歲時常提重物，有次雙手提重物爬上4樓，當天晚上就覺得腰痠、怪怪的，她先自行貼藥布、擦藥膏，沒想到10天後突然變嚴重，林姿佑心有餘悸說：「我站在那邊洗碗，右邊的腳是沒有感覺、麻的，那種感覺就是沒辦法感覺到神經，刺刺的，更恐怖的是，一摸是冰冰的。」

為了舒緩不適，林姿佑先去熱水泡腳、按摩、推拿，但都沒有好轉，直到後來就醫照X光之後，才發現是腰椎兩節壓到，醫生告訴她有長骨刺，並建議要定期復健，但她認為沒有太大改善，後來嘗試民俗療法，但維持半年後，又開始不舒服。

同時，林姿佑也苦惱說，因為工作會穿高跟鞋，坐著又習慣維持翹腳，她久坐就很容易腰酸背痛，現場醫生則建議林姿佑做伸展運動，來舒緩痠痛。