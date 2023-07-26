俄羅斯新聞機構今天引述克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）所言報導，稱總統蒲亭將於28日在聖彼得堡進行峰會期間的工作晚宴上與非洲領袖討論烏克蘭問題。

這些新聞機構稱，鄂夏柯夫告訴俄羅斯媒體，17位非洲國家元首將於27日、28日進行的俄非峰會上發表談話。

鄂夏柯夫還表示，「在推動非洲的倡議上扮演關鍵角色」的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），將於多邊峰會結束後的29日與蒲亭（Vladimir Putin）進行雙邊會談。

拉瑪佛沙上個月在聖彼得堡與塞內加爾、、尚比亞埃及、烏干達、剛果、葛摩聯邦領袖一起拜會蒲亭，並針對烏克蘭提出和平計畫。

但蒲亭給了那些非洲領導人一長串的理由，說明他們的許多提案都遭到誤導，讓這個基本上已經遭烏克蘭否決的計畫再被潑了一桶冷水。

此後，非洲方面對於戰爭的恐懼變得更為迫切。俄羅斯上週退出一項協議，該協議允許世界最大糧食出口國之一的烏克蘭，得以在戰爭期間安全將榖物從烏國沿黑海港口運出。

俄羅斯對這些港口及多瑙河（Danube River）上的烏克蘭港口發動攻擊，加劇了俄羅斯退出協議後對世界糧食價格產生的衝擊。由於這些港口一直為彌補部分糧食短缺做出貢獻，如今這些地方遭到攻擊，可能導致依賴進口糧食的部分非洲地區出現糧食短缺情形。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這「對於苦於養活人民的弱勢國家來說，特別具有毀滅性」。

莫斯科當局表示，俄羅斯可以藉由商業和免費運輸俄國榖物來幫助非洲國家。俄國正尋求強化與地理位置上相對較遠國家之間的關係。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120726