大陸競演節目《乘風2023》（簡稱《浪姐4》）自開播以來便掀起討論，其中Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、A-Lin（黃麗玲）等台灣女星參加，如今節目結束女星們私下仍會相約聚會，其中擁有「越南第一美女」封號的女星芝芙（Chi Pu；阮垂芝），近期來到台灣旅遊，也與Ella、A-Lin及賈靜雯聚會。

越南歌手芝芙在節目《浪姐4》表現亮眼，最終以第6名的成績成團，日前她在社群上分享自己與好友來台旅遊的美照，可見她身穿白色平口上衣搭配牛仔褲，現身猴硐和九份街頭；此外，25日她再曬出與Ella的靠頭自拍照，接著又PO出在信義區和A-Lin、賈靜雯的合照。

照片曝光後，讓粉絲看了興奮直呼「感情好好，你們能不能來個團綜」、「以後一起參加乘風破浪的奶奶」、「又和姐姐們見面啦！玩得開心！」、「辣妹上線了」、「太犯規了」、「出了乘風的芙芙真的美死了！讓我親一口！」、「跟姐姐們玩的開心呀！越南辣妹」。

事實上，越南女星芝芙因神似韓星金泰希，加上火辣的逆天身材，讓她在IG上擁有超過五百萬的粉絲，被網友封為「越南第一美女」；此外，她在演藝圈內成績也相當亮眼，不僅曾獲最受歡迎女演員獎肯定，也出過三張專輯，可以說是多才多藝，而她之前為貧困兒童提供心臟手術經費，並致力於多項公益活動，更讓粉絲大讚她是越南的零負評女神。