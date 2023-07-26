【全程字幕】颱風假機率增！杜蘇芮陸警範圍再增「3地區」 氣象局：風雨越晚越強 @ChinaTimes ​

中颱杜蘇芮逐漸逼近，氣象局指出，暴風圈下午接觸到恆春半島陸地，目前陸警範圍仍是台南、高雄、台東、屏東及恆春半島，隨著颱風逐漸北上，中南部縣市稍後陸續納入警戒範圍。花蓮累積雨量已超過200毫米，越晚風雨越劇烈，明天南部地區風雨漸增，提醒民眾做好防颱準備。至於颱風假，花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭、金門明天雨量有望達停班課標準。

杜蘇芮颱風今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約310公里之海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西進行；近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間之最大陣風每秒55公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑縮小為280公里。

氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮颱風今天到周五清晨影響台灣最明顯，偏東風帶來大量水氣，東半部、恆春半島已有明顯降雨，花蓮今天累計雨量已超過200毫米，且越晚風雨越強。

劉宇其提醒，明天白天颱風來到西南方近海，南部風雨漸增，澎湖、金門明天下半天也會受到影響，民眾須嚴防強風豪雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，今下午暴風圈率先接觸恆春、台東，花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭，颱風最強核心將掃過金門，接近澎湖及小琉球。因此明天花蓮、台東、屏東恆春、宜蘭、金門5地區的風雨有機會達到放颱風假的標準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；但是否停班停課，仍由各縣市政府決定。