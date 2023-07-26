受颱風杜蘇芮外圍環流影響，花蓮從昨天深夜開始下起間歇豪大雨，其中，萬榮鄉大安地區累積雨量截至上午11時30分許，已達到190.5毫米，位居排行榜之首，中南區其他鄉鎮也有150毫米左右。由於颱風持續靠近台灣，中南區3處鄉鎮公所擔心山區發生土石流，已規畫撤離潛勢區的居民，確保民眾生命安全。

據中央氣象局統計本日0時至11時30分全台前100名雨量站資料，花蓮有4個地區位在排行榜前5名，其中，萬榮鄉太安測站累積雨量已達190.5毫米，位居榜首，光復鄉大農段、萬榮鄉大觀及富里鄉永安均以176.5毫米位居第三至第五名，可見雨勢相當驚人。

龐大雨勢雖然目前僅造成玉里鎮高寮大橋便道跟富里鄉崙天大橋便道遭暴漲溪水淹沒、沖毀，目前已封閉禁止通行，部分山區則有些許落石，其他鄉鎮未傳出較重大的災情，倘若豪雨持續可能會引發山區土石流，因此玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉等3地區的鄉鎮公所已研擬相關撤離措施。

玉里鎮公所表示，目前東豐里坪頂部落已自主性避難撤離，該地活動中心已收容18位部落災民，食、宿部分由鎮公所協助處理；至於其他地區仍正持續觀察；富里鄉公所則預計撤離富南、吳江、豐南社區的居民；卓溪鄉公所統計全鄉保全戶有311戶，預計撤離401人。

萬榮鄉公所則說，因目前尚未達到撤離標準，鄉公所仍持續監測狀況，並依水保局指示進行相關動作，如有撤離行動將會在第一時間於平台公告及廣播給鄉民周知。

不過此次降雨對部分鄉鎮來說宛如「天降甘霖」，瑞穗鄉長吳萬德說，前幾天都沒下雨，鄉內的文旦、茶葉連日遭太陽曝曬已快乾竭，農友擔心未來收成會不好，所幸颱風外圍環流帶來雨量能讓農作物「解渴」，雖然目前還未有災情傳出，仍希望未來幾天雨量、雨勢不要太大，會持續留意是否有災損。