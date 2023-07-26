氣象局昨下午針對颱風杜蘇芮發布陸上警報，台南一名男子表示，杜蘇芮強度好像很強，結果外頭無風無雨，隔壁鄰居還外出遛狗，氣得罵「史上最白癡的颱風」，網友看了他的發言，各個都翻白眼，「就還沒進來，看一下路徑圖好嗎？」

原PO今（26）日於PTT八卦板指出，每個氣象專家把颱風杜蘇芮強度講得毀天滅地，「結果連個屁都沒有」，上班途中無風無雨，住隔壁的阿伯還一早出門遛狗，「好像很會，結果沒辦撇，放什麼颱風假？」

原PO根據近10次放颱風假的經驗來看，直呼杜蘇芮是他看過最廢、最垃圾的颱風，「講得好像要移平台灣，結果連強風都沒有，史上最白癡的颱風。」

貼文讓網友打臉，「就還沒來，一堆不看路徑的，在那邊肖想颱風假」、「現在抱怨還太早，重頭戲下午才開始啦！你就不要哭」、「颱風還沒來就在那邊嘰嘰歪歪」、「就還沒進來，看一下路徑圖好嗎？」、「颱風現在看起來變成28日才會經過了，剛剛看氣象局的」。

天氣風險分析師吳聖宇今表示，杜蘇芮昨晚進入巴士海峽，暴風圈邊緣已逼近恆春半島，從昨晚到今天清晨觀測資料來看，颱風中心在呂宋島北部近海緩慢向西移動，受呂宋島地形影響，走得有些搖搖擺擺，預估今日白天開始颱風中心會逐漸向西北移動，大方向是趨向台灣海峽南部，也就是台灣西南方海面，換句話說今天杜蘇芮會離台灣愈來愈近，暴風圈也將由南往北逐漸涵蓋南台灣，預估今晚包括恆春半島、台東及高屏一帶的陸地應該都會進入暴風圈內，對台灣影響程度將會逐漸加大。