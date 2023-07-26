杜蘇芮颱風來勢洶洶，預計台南今晚風雨逐漸明顯，明日白天影響較劇，台南市政府26日凌晨4時開設一級應變中心，台南市政府災害防救辦公室指出，今午之前陣風最大5至6級，預估25日零時到28日24時平地總雨量150毫米到200毫米，山區約200到350毫米，不少民眾關心放颱風假機率高嗎？災防辦則表示，颱風路徑還一直在變，是否放假晚間才宣布。

台南市政府上午召開一級應變中心第一次工作會報，市長黃偉哲聽取成功大學防災研究中心對於颱風趨勢最新分析，也指示各單位加強防備嚴陣以待，並請民眾做好防颱準備勿鬆懈。

黃偉哲表示，依中央氣象局氣象資料顯示，今天至28日上半天都會受到颱風環流影響，各地應慎防強風豪雨，今天雖然未達停班停課標準，但他仍提醒市民朋友外出需注意安全。

南市府災防辦指出，颱風路徑依照目前推測，今天中午之前陣風最大才5至6級，預估25日零時到28日24時，總雨量平地總雨量150毫米到200毫米，山區約200到350毫米，以雨量來說，要達到停班課標準恐怕機率不高，但估計愈晚就有風雨漸強的感受，提醒民眾務必做好防颱準備。