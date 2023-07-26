演藝圈「#METOO」風波持續蔓延。女星大牙（周宜霈）上月27日於臉書發文，指控2012年時曾遭黑人（陳建州）性騷，陳建州和妻子范瑋琪為此提告民事求償1千萬，未料24日黑人卻撤告改刑事告訴。對此，律師王至德表示「黑人要撤告原因很多」，指他原本可能藉此嚇退後面想要繼續Metoo的被害者，而發現這招沒用後，於是火速撤告取回2/3的裁判費，以將損失減至最低。

律師王至德透過臉書發文指出，黑人興許出於「很有把握告贏」這一點，因此專心「告刑事」，且後續還能以偵查不公開、不方便表示意見為由，就能很長一段時間躲開媒體的追問。

王至德進一步推測，認為黑人較有可能的策略是因為「提民事訴訟要付裁判費」，請求金額愈高，裁判費就愈高；但若提刑事訴訟，一旦檢察官起訴之後，再提起刑事附帶民事訴訟則無需繳裁判費，就算請求1百億也不用任何裁判費，所以乾脆撤回只有請求1千萬的民事訴訟，等檢察官起訴之後再請求個10億的刑事附帶民事訴訟，一毛錢都不用繳，還可達到更大的威脅效果。反之，如若黑人現在不撤回民事訴訟，那麼即使之後刑事的部分被起訴，也因為一事不再理之規定，可能沒辦法再提起刑事附帶民事訴訟，因此黑人的律師自然須撤回現在的民事訴訟。

其次，王至德也強調一點，黑人「起訴狀的律師」跟「撤回起訴狀的律師」來自不同的事務所的律師，意即很可能原先的律師已退出案情，轉交後面的律師接手。

關於「更換律師」這一點，王至德則認為如果是律師主動退出，也就代表民事律師覺得提告刑事不會成立，因此不願接提告刑事的部分，而民事也要撤回，因此乾脆由新的律師代為撤回民事訴訟，並且另外代為提出刑事告訴。

反之，也有可能是黑人主動要求更換律師，而黑人此舉動機，則可能是新律師擅長處理刑事案件。王至德也說，「如果原先的律師本來也有處理刑事訴訟，那原先的律師應該會很悶，因為那表示黑人覺得他們不太行。」

最後，王至德也強調，「不管是什麼原因，黑人提告刑事的部分肯定是要另外花一筆律師費的，感謝黑人為律師產業盡一份力！」