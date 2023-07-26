近期因受到天災影響，恐影響國內藥品供應。食藥署今日示警，由於美國輝瑞公司上周遭受龍捲風侵襲，導致藥品倉庫遭受破壞，可能影響國內藥品供應，一款用於插管及人工呼吸器照護病人的普利斯德注射劑100微克／毫升恐將受到影響，將啟動相關因應機制防範缺藥。

食藥署藥品組科長楊博文表示，普利斯德注射劑100微克／毫升是一款鎮靜劑，主成分為Dexmedetomidine，國內每月用量約9000支，大多是用輝瑞原廠藥，市佔率達8成，另2成則是使用由泰和碩生產的學名藥，為力保將來藥品供應不斷炊，已緊急協調泰和碩公司增產，盼能在短期內完整供應國內需求。

關於輝瑞受災工廠的藥品，楊博文說目前僅有Dexmedetomidine一款在國內擁有許可證，雖然尚有4個月庫存，但原定8月輸入的排程是否受影響？目前仍未知，粗估風災影響藥品供應的時間會相當長，因此除協調國內業者增產因應外，也鼓勵臨床端可用Propofol或BZD類藥品替代。

楊博文指出，由於Dexmedetomidine未被列在國內的必要藥品清單，因此廠商不需在庫存低於6個月時向主管機關通報，但近期為預防缺藥，食藥署均要求業者在產品庫存低於6個月時進行通報，而輝瑞在上周遭龍捲風侵襲後，也立即進行通報。

食藥署說，因應國際藥品短缺情形加劇，為避免影響我國藥品供應，將持續監測相關藥品之供應情形，並請輸入藥品業者加強監測國外製造廠之生產及供應情形，如有發現異常，應盡速向食藥署通報。