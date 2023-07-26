時常在臉書分育兒生活網紅Nana媽，日前踢爆遭多位網紅媽媽集體言語霸凌，導致快臨盆時，一度動了輕生念頭，而被點名的網紅媽媽們，也陸續遭對此事作出回應，事發後處於沉默狀態的「微笑媽」，也在昨(25日)發文透露向Nana媽公開道歉。

經營粉專「微笑。倫敦。日不落」的微笑媽，昨(25日)透露事發後透過電話連繫上Nana媽，不僅解釋事件始末，也誠摯向對方道歉，說開後也祝福彼此各自安好，接著提及「曾經的朋友」phd旅博士媽咪，她指出彼此對於3年前的事記憶不同，導致這段友情最終發展令人遺憾，但不能否定的是彼此曾互相扶持過，接著強調：「這一段逝去的友情，不需要用什麼截圖來證明，我絕對沒有對不起她，希望事情落幕後還大家一個清靜，我也不再回應」。

微笑媽指出接下來會休息一段時間，停止所有業配團購，未來對於私人行為及言論也會更加謹慎，也再次對因為私人言論造成傷害的人致歉，而為自己擔憂的親友們，她坦言感到相當抱歉，最後不忘感謝粉絲們近十年來的支持，讓身在異鄉的自己總能得到溫暖與動力，也相信所有人都有更善良的選擇。

對此，網友們紛紛留言打氣：「會省思自己的人不容易，等妳沉澱後再回來」、「這次風波這幾天看到最有誠意的道歉文了，反省自己，不辯解，很棒！更喜歡你了」、「真的很不認同你們的所作所為，但裡面妳是最有誠意，真心道歉改過」。

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