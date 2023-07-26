台中市長盧秀燕26日上午主持二級災害應變中心會議，聽取各單位整備報告。（馮惠宜攝）

【全程字幕】颱風四年沒登陸！台中加強應變杜蘇芮 盧秀燕曝明日「放假機率」：加強戒備不要掉以輕心

杜蘇芮颱風來襲，台中市今（26）日飄起小雨，不少民眾仍期待明天可以放颱風假，台中市長盧秀燕今上午主持災害應變中心會議，她指出，氣象預報顯示，颱風明天影響中部最明顯，呼籲民眾不能掉以輕心，至於明天會不會放颱風假，她也說，從氣象預報看起來，恐怕不樂觀。

台中市長盧秀燕今早召開二級災害應變中心第三次會議，聽取各單位整備報告，她表示，目前杜蘇芮颱風有點滯留的現象，氣象報告也顯示，颱風原本中心點靠近台灣，現在看起來比較靠菲律賓。

但氣象專家也提醒，台中仍在其暴風外圍環流裏面，還是要加強警戒，也因為颱風環流滯留，預估影響中部地區最大時間會在明天開始，請市民不要掉以輕心。

盧秀燕說，目前看起來無風無雨，明天反而中部受影響比較大，台中市有很多山區，像和平、新社、東勢要加強戒備。

她也提到，因為四年沒有颱風了，有很多民眾關切會不會放颱風假，從氣象預報看起來，中部地區除了和平地區有可能風雨較大以外，平地可能會有風雨，但是要達停班停課並不明顯。目前只是把趨勢告訴大家，讓大家做工作上或心理上的準備，每天晚上午右才會發布正確資訊，公布停班停課的情形。